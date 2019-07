Meerdere gewonden na ongeluk A9, Wijkertunnel dicht

VELSEN - Bij een ongeluk op de A9 bij Velsen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het lijkt erop dat de verwondingen meevallen. De veiligheidsregio laat weten dat een aantal slachtoffers door ambulancepersoneel wordt behandeld.

Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op een foto die Rijkswaterstaat Verkeersinformatie twittert, zijn meerdere ambulances te zien. Ook de politie is naar de plek van het ongeval toe.

Automobilisten die het Noordzeekanaal bij Velsen willen kruisen, kunnen alleen nog gebruikmaken van de Velsertunnel. De Wijkertunnel is vanwege het ongeluk dicht.