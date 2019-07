Brand in pand centrum Haarlem, onderzoek naar aanwezigheid asbest

HAARLEM - In een pand in het centrum van Haarlem is brand uitgebroken. Het gaat niet om een grote brand. Er wordt onderzocht of er asbest is vrijgekomen.

De brand aan de Lange Herenstraat brak uit tijdens werkzaamheden aan het dak. Inmiddels is het vuur onder controle. De brandweer doet nog wel een "nacontrole".