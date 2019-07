Man die tien vrouwen aanrandde moet psychiatrische kliniek in

HEEMSTEDE - Een 29-jarige man die verantwoordelijk is voor zeker tien aanrandingen in Haarlem en Heemstede is vandaag veroordeeld tot behandeling in een forensisch psychiatrische kliniek. De man kreeg ook een celstraf van een half jaar opgelegd.

Dat meldt Haarlems Dagblad vandaag. De man, Okido M., heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij hoeft niet terug de cel in omdat hij al bijna een jaar in voorarrest doorbracht.

M. maakte zich schuldig aan de aanranding van een volwassen vrouw en een toen 12-jarig meisje in februari en maart 2018. De twee aanrandingen vertoonden veel overeenkomsten met aanrandingen waar M. eerder voor werd veroordeeld.

Weinig zelfredzaam

Tijdens zijn verblijf in de observatiekliniek vertoonde M. twee keer grensoverschrijdend gedrag, waardoor het Pieter Baan Centrum van mening is dat de kans dat hij opnieuw vrouwen aan zal randen groot is. De man is al meerdere keren dakloos geweest en functioneert al jaren niet. Volgens de PBC-onderzoekers toonde hij zich een weinig zelfredzame en initiatiefloze man.

M. moet zich laten behandelen bij een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Limburg. Omdat hij de fout in ging terwijl hij in de proeftijd van een eerdere veroordeling zat, wordt zijn proeftijd met een jaar verlengd.