Reddingsbrigade Zandvoort zorgt voor de badgasten én elkaar: "Af en toe een ijsje"

ZANDVOORT - "Onderschat de zee niet, laat altijd iemand weten dat je gaat zwemmen en ga niet te diep", zegt Mirko Groenendijk. Hij is lid van de Reddingsbrigade in Zandvoort en staat samen met zijn collega's op scherp voor de komende warme dagen.

Het is maandag redelijk druk, maar goed te overzien op het strand van Zandvoort. Dat zal morgen en de rest van de week wel anders zijn. Waarschijnlijk komen de badgasten al vroeg naar het strand om verkoeling te zoeken.

Er zijn flinke golven en het is schoolvakantie. Mirko houdt dan vooral de kinderen extra goed in de gaten. Hij hoopt dat hun ouders dat ook doen en herhaalt het nog maar eens een keer: "Drink voldoende water en smeer je goed in."

Ook moeten badgasten goed opletten als ze de zee ingaan. Er kunnen muien zijn. Op 'banners' wordt daar op het strand voor gewaarschuwd. Mocht je toch in een mui terechtkomen, dan moet je je rustig door de stroming laten meevoeren, vertelt Mirko. "Je voelt dan zelf dat de stroom minder wordt. Zwem dan evenwijdig aan de kust weg, naar links of rechts. De stroming verdwijnt en via een zandbank kun je weer rustig terugzwemmen naar de kust.

Letten op elkaar

Niet alleen letten ze goed op de badgasten; ze houden elkaar ook goed in de gaten bij de Reddingsbrigade. "Ook wij moeten ons goed insmeren en genoeg drinken, af en toe een ijsje misschien tussendoor. We kijken goed naar elkaars 'koppies' en lossen op tijd af. Iedereen is heel erg gemotiveerd voor de komende dagen."