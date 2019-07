Tientallen grote boten varen Uithoorn voorbij, volgende gemeente weet van niks

UITHOORN - Medewerkers van de gemeente Uithoorn keken vanmiddag raar op toen zo'n veertig historische schepen die langskwamen over de Amstel niet aanmeerden, maar doorvoeren richting de gemeente De Ronde Venen in Utrecht. De gemeente-medewerkers waren komen kijken omdat het eigenlijk de bedoeling was dat de schepen zouden stoppen.

Maar in plaats daarvan voeren ze dus verder. Volgens de woordvoerder van de gemeente Uithoorn gingen de schepen, van zo'n 30 à 40 meter groot, naar De Ronde Venen, maar een woordvoerder van die gemeente zegt van niks te weten.

De gemeentewoordvoerder van Uithoorn zegt tegen NH Nieuws dat er een uitnodiging was binnengekomen om te komen kijken naar de schepen die zouden stoppen. "Maar ze zijn dus doorgevaren naar De Ronde Venen omdat er daar naar hun inziens meer plaats was om aan te leggen. Ik denk dat wij meer ruimte hebben."

Een medewerker van de Mseumhaven in Amsterdam schept duidelijkheid. "Er is maanden terug gevraagd of we met de vloot konden aanmeren, maar nu waren er ineens bouwwerkzaamheden. Ik denk dat ze bij de gemeente vergeten zijn dat we zouden aanmeren en dat ze een vergunning hebben verleend aan een bouwbedrijf." Er werd zand per schip aangevoerd en daardoor was de kade al bezet. "Een schipper daar heeft onze schepen weggestuurd."

De historische schepen zouden over de Amstel bij Uithoorn komen en aanleggen om te kijken of de plaats geschikt is om tussentijds aan te meren wanneer grote schepen op weg zijn naar Sail Amsterdam volgend jaar, zegt de gemeente Uithoorn.

Voctorie Sail

De schepen overnachten vandaag in de Museumhaven bij Nemo in Amsterdam. Ze zijn op weg naar Victorie Sail in Alkmaar, de manifestatie van varend erfgoed. Aan het evenement, dat vanaf 25 jul is, doen 200 schepen mee.