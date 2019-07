Kleinste reddingspost Noordzeekust bereidt zich voor op topdrukte

HEEMSKERK - Het strand van Heemskerk is met de auto niet bereikbaar en is daardoor een van de rustigste stranden van de Noordzeekust. Maar met de hitte van deze week in aantocht gaat het ook hier druk worden de komende dagen. Dat betekent dat de vrijwilligers van de reddingsbrigade in de startblokken staan.

Topdrukte op het strand betekent immers dat van hen het uiterste gevraagd wordt, zeker nu het CBS bekend maakte dat in 2018 138 badgasten zijn verdronken, onder wie 112 Nederlanders. Dat is bijna een kwart meer dan in 2017.

De vele warme dagen worden aangevoerd als voornaamse oorzaak van het grote aantal slachtoffers. Bij de reddingsbrigade in Heemskerk denken ze dat de risico's kunnen worden verkleind als mensen beter opletten. Frenk Hartog: "Elkaar in de gaten houden is heel belangrijk. En je vooraf goed informeren. Is het wel veilig om te zwemmen? Welke vlag hangt er? Zijn er mogelijk muien?"

Smartphone is risico

Volgens Hertog is ook de smartphone een risicofactor. "Mensen zijn dan verdiept in hun telefoon en letten niet goed op hun kinderen. Ik zou ze willen vragen: blijf altijd alert want de zee is gewoon gevaarlijk voor kleine kinderen."

Hartog merkt een dudelijk verschil tussen mensen die in de buurt van de zee wonen en badgasten uit andere delen van het land. "Als je hier maar zo nu en dan komt en niet bent opgegroeid met de gevaren van de zee, ben je gewoon minder alert. De mensen hier uit de buurt en zeker de mensen die een standhuisje hebben, zijn zich veel meer bewust van de gevaren. Zij fungeren zelfs als extra paar ogen voor de reddingsbrigade."

Hartog heeft tijdens een vakantie in het buitenland wel eens reddend moeten optreden, maar in Heemkerk is het nog niet zover gekomen. "Gelukkig maar. Ik hoop dat dat zo blijft de komende dagen, ondanks de voorspelde hitte en drukte."