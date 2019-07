Kolhorn moet met nieuwe camperplaats toeristische trekpleister worden

KOLHORN - De nieuwe camperplaats bij 't Groentje in Kolhorn wordt vanmiddag officieel geopend. Er zijn acht staanplaatsen gecreëerd waar campers voor een tientje kunnen overnachten. De plekken zijn onderdeel van nog meer investeringen die het dorp een toeristische spin in het web moeten maken.

"Als je je camper hier neer zet kijk je uit over het Kolhornerdiep", vertelt Rob Dresker van Stichting Waterrecreatie Kolhorn. "De plek waar vroeger de botters (typisch Nederlands schip. red) van Kolhorn naar buiten gingen richting de voormalige Zuiderzee om haring en ansjovis te vangen. Een unieke plek om te recreëren."

De camperplaats werd aangelegd met het geld van de Kop Werkt, het stimuleringsprogramma van de vier gemeentes in de Noordkop en de provincie Noord-Holland. De bedoeling is dat het centraal gelegen dorp een knooppunt wordt voor wandelaars, fietsers, watersporters en nu dus ook campers.

Grote wens bewoners

"Al in een onderzoek van de dorpsraad in 2011 kwam dit als wens naar voren vanuit de inwoners", vertelt horecaondernemer Piet Tromp, die destijds voorzitter van de dorpsraad was. "We willen graag dat Kolhorn een levend dorp blijft en geen slaapdorp wordt. Dat kan alleen als er activiteiten zijn."

Naast de aanleg van de camperplekken zijn ook het bos en de boothelling opgeknapt. Zaken waar niet alleen de toeristen van profiteren, maar uiteindelijk het dorp zelf ook. "Zo'n pleisterplaats als het nu is, zorgt ervoor dat hier mensen bewust naartoe komen. Ze genieten van het dorp en het water en zorgen voor economische activiteit."

Rijksmonumenten

"We hebben hier nu alle faciliteiten", zegt Dresker. "En we hebben en ontzettend mooi dorp om te bekijken. Heel mooie rijksmonumenten, mooie overtuinen, karakteristiek voor dit dorp dus eigenlijk een aanrader om dit dorp als toerist een keer aan te doen."