Voorbereiding EK Wielrennen in Alkmaar krijgt onvoldoende

ALKMAAR - De voorbereiding van het EK Wielrennen in Alkmaar is onder de maat. Dat schrijft de Nederlandse Sportraad in een kritisch rapport.

De financiering van het evenement is een belangrijk knelpunt. Volgens de gemeente Alkmaar moet voor ongeveer een miljoen euro aan investeringen van buitenaf gedaan worden en de Sportraad vreest dat dat de gemeente Alkmaar niet gaat lukken. Omdat de gemeente alle risico's draagt draait het zelf op voor het tekort.

De gemeente Alkmaar is ook na het rapport nog steeds positief. "Het is een rapport dat al een aantal maanden geleden ingediend is", vertelt burgemeester Piet Bruinooge. "Toen waren er ook veel meer onzekerheden dan nu. Nu zit je twee weken voor het evenement en kunnen we een aantal onzekerheden steeds afstrepen."

Een gedeelte van de benodigde miljoen euro is volgens de burgemeester al verkregen, die op dit moment niet paraat heeft hoeveel er nog nodig is. "Maar de laatste beelden die ik daarvan gezien heb zien er goed uit", voegt hij toe.

Lees ook: Kogel door de kerk: befaamde kasseienstrook Alkmaar voortaan monument

De gemeente krijgt een 4,8 miljoen van de Nederlandse Sportraad voor de voorbereiding. Naast de financiële onzekerheid maakt de Raad zich erg zorgen over hoeveel mensen de wedstrijd gaan bekijken. Dat is afhankelijk van of er bekende renners meedoen met het EK, en daar is nu nog geen zekerheid over, stelt de Raad.

Alkmaar heeft veel minder voorbereidingstijd voor het EK dan dat normaal is. Oorspronkelijk zou de wedstrijd in Frankrijk gehouden worden, maar dat ging niet door, waarna Alkmaar het evenement kreeg. De Sportraad roemt de gemeente voor de durf die ze hebben genomen om dit evenement te organiseren.

Volgens burgemeester Bruinooge mag de nadruk daar wel wat meer op komen te liggen:



De kritiek komt onder andere van Oppositiepartij Belangen Alkmaarse Samenleving. Zij spraken zich eerder al uit tegen het plan en maken zich nog meer zorgen na het rapport van de Sportraad. "Ik denk dat er wel een stevig woordje gesproken wordt", vertelt fractievoorzitter Willem Peters. "Er kunnen flinke gevolgen komen."

Het EK loopt van 7 tot en met 11 augustus. Dan wordt duidelijk wie de rekening betaald. "Dus samengeknepen billen tot we de resultaten zien", zegt Peters.