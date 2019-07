Rijkswaterstaat kondigt hitteprotocol aan: pechvogels gelijk geholpen

NOORD-HOLLAND - Vanaf morgenochtend tien uur gaat voor Rijkswaterstaat het hitteprotocol in. Eén van de maatregelen die wordt getroffen is dat er bij pech langs de snelweg gelijk een berger wordt ingezet.

Gestrande automobilisten gaan naar een veilige locatie, zoals een tankstation of een parkeerplaats, waar hulp naartoe komt. Ze hoeven dan niet in de hitte langs de snelweg te wachten.

Daarnaast wordt automobilisten aangeraden om genoeg water mee te nemen in de auto omdat door de hitte het concentratievermogen kan afnemen. Ook is het volgens de organisatie handig om een paraplu in de auto te leggen die bij pech kan dienen als een parasol als er toch even op hulp moet worden verwacht.

Ook moeten weggebruikers de komende tijd rekening houden met overlast door bermbranden als gevolg van droogte. Rijkswaterstaat roept weggebruikers dan ook op om hun sigarettenpeuken niet uit de auto te gooien.