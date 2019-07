Haarlemmer (31) mishandelt 52-jarige stadsgenoot bij ruzie

HAARLEM - Twee Haarlemmers hebben het gisteravond in een woning aan de Orionweg met elkaar aan de stok gekregen. Een van hen, een 52-jarige man, werd bij die ruzie mishandeld door de ander, een 31-jarige man.

Agenten troffen het slachtoffer in de woning aan met verwondingen aan zijn hoofd. De verdachte was in geen velden of wegen te bekennen.

Uiteindelijk lukte het toch om hem op te sporen. Na een korte achtervolging werd de jongere Haarlemmer op de Burgwal opgepakt. Hij is overgebracht naar het politiebureau.