AZ treft FC Mariupol in 3e kwalificatieronde van de Europa League

NYON - AZ moet eerst het Zweedse BK Häcken nog uitschakelen, maar als dat lukt dan wacht in de derde kwalificatieronde van de Europa League FC Mariupol uit Oekraïne als tegenstander. Dat is de uitkomst van de loting van de UEFA.

FC Mariupol is de kampioen van Oekraïne. De ploeg speelde ook vorig jaar in de Europa League en werd toen in de derde kwalificatieronde uitgeschakeld door Bordeaux. Verder dan de derde kwalificatieronde kwam de ploeg nooit.

De wedstrijden in de derde kwalificatieronde worden op 8 en 15 augustus gespeeld. AZ speelt daarin eerst uit. Maar de Alkmaarders spelen dus eerst nog donderdag thuis tegen BK Häcken om 20.30 uur. Een week later is de return in Zweden (18.30 uur).