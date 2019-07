Ajax speelt tegen PAOK Thessaloniki in de kwalificatie voor de Champions League

NYON - Ajax speelt in de derde kwalificatieronde van de Champions League tegen het Griekse PAOK Thessaloniki. Dat was de uitkomst van de loting vanmiddag bij de UEFA.

Ajax speelt eerst uit op 6 of 7 augustus. De return in Amsterdam volgt op dinsdag 13 augustus.

PAOK Thessaloniki was een van de sterkste teams die Ajax kon treffen. De club werd het afgelopen seizoen voor het eerst in 34 jaar kampioen van Griekenland. Dat deed het team zonder een wedstrijd te verliezen en met slechts veertien tegentreffers.

Ajax speelde in 2016 voor het laatst tegen de Grieken in de voorronde van de Champions League. Na een 1-1 gelijkspel in Amsterdam versloeg Ajax de tegenstander in Griekenland met 2-1. Ook in 2010 moest Ajax tegen PAOK in dezelfde kwalificatieronde. Een 1-1-resultaat in Amsterdam werd toen ook in Griekenland goedgemaakt. Destijds werd het 3-3 en mocht Ajax verder op basis van uitdoelpunten. PAOK haalde nog nooit het hoofdtoernooi van de Champions League. Vorig jaar strandde de club in de play-offs tegen Benfica.

Bij PAOK spelen een aantal 'bekende' spelers voor Nederland. Diego Biseswar, Miroslav Stoch, Pontus Wernbloom en Lazaros Lamprou speelden allemaal in de eredivisie.

Als Ajax wint van PAOK dan wacht nog een play-offronde voordat de groepsfase van de Champions League wordt bereikt.

Edwin van der Sar zei in een podcast van de club dat hij het niet eerlijk vindt dat een club als Ajax, die het afgelopen seizoen in de halve finale van de Champions League stond, nu twee voorrondes moet zien te overleven om zich te kwalificeren voor het miljoenenbal. De nummers vier uit landen als Spanje en Italië zijn wel rechtstreeks geplaats. Ook toen Ajax onder Peter Bosz de finale van de Europa League haalde moest de club het seizoen erna weer door de hele kwalificatieprocedure.

Ajax mist door grote landentoernooien nog een aantal belangrijke spelers. Vlak voor de Johan Cruijffschaal komen David Neres, Nico Tagliafico, André Onana, Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui pas terug. Een week later begint de competitie en in de week daarna staat de eerste Europese ontmoeting op het programma.

Van der Sar hoopt op verandering bij de UEFA, maar beseft dat het een poitiek spel is. "We hebben laten zien dat je met een kleiner budget ook van grote clubs kunt winnen. Er moet onvoorspelbaarheid blijven in het voetbal, anders kijken mensen niet meer."