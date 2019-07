Eerste hulp bij hitte: 7 tips om de tropische temperaturen te overleven

NOORD-HOLLAND - Deze week wordt het opnieuw bloedheet in de provincie. Met temperaturen rond de 37 graden is het zuchten en puffen geblazen. Maar hoe ontkom je aan de verzengende hitte? Hieronder lees je 7 tips om deze week zo goed mogelijk door te komen.

Dus weg met die klotsende oksels, gutsende voorhoofden en kletsnatte ruggen!

Maak van je huis een fort

Zorg ervoor dat het in je huis enigszins koel blijft door de ramen en deuren dicht te houden. Het beste is om in de ochtend de ramen en gordijnen of rolluiken te sluiten en in de avond - als het buiten wat afkoelt - alles open te gooien. Zet de ramen en deuren tegen elkaar open zodat het lekker doorwaait.

Bouw je eigen airco

Een airco is een uitkomst op dagen als deze. Helaas zijn deze energieslurpers vaak duur. Wat veel mensen niet weten, is dat een airco heel simpel zelf te maken is. Met een ventilator, een koelbox en een paar stukken PVC-buis kom je al een heel eind.

Wees voorbereid

Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent op de hitte. Drink veel (ook als je geen dorst hebt), kleed je luchtig en vermijd zware inspanning, zo adviseert het Rode Kruis. Ook doe je er goed aan om genoeg boodschappen in huis te hebben en je medicatie te checken. Het kan zijn dat je lichaam anders reageert op medicijnen door de warmte. Mensen met hartproblemen en een hoge bloeddruk moeten extra voorzichtig zijn bij een hitte. Overleg bij twijfel met je huisarts of apotheker.

Let op de kleintjes

Ook kinderen hebben last van de hitte. Ze kunnen zichzelf niet beschermen tegen warmte en vinden het moeilijk om stil te zitten. Houd ze dus extra goed in de gaten. Geef je kroost veel water en hou de kleur van hun urine in de gaten. Als deze te donker is, moeten ze meer drinken, zo tipt Ouders van Nu.

Als je kind veel buiten speelt, zorg dan dat 'ie in de schaduw blijft. Een UV-shirt kan naast zonnebrand een uitkomst zijn om verbranding bij je kind te voorkomen.

Zorg voor je huisdier

Wees ook extra alert op je huisdieren. Honden en katten kunnen slecht tegen de warmte. Je viervoeter heeft het te warm als z'n slijmvliezen rood zijn, hij snel ademt snel en niet wil eten. Honden kunnen daarnaast gaan braken.

Neem je dier mee naar een koele plek zoals de garage. Zorg dat er altijd genoeg drinkwater is. Honden, katten, konijnen en knaagdieren kun je nat maken, aldus de Dierenbescherming. Dunbehaarde stukken huid kun je eventueel insmeren met zonnebrand.

Wellicht ten overvloede: laat je huisdieren nooit achter in een auto. Die wordt razendsnel bloedheet. Tien minuten in een hete auto kan al fataal zijn.

Voorkom een helse nacht

Om ondanks de broeiende nachten toch goed te slapen, doe je er goed aan om luchtig beddengoed van katoen te gebruiken. Vul een kruik met ijskoud water of ijsblokjes en leg deze in je bed voor extra koelte.



Neem voor het slapen nog even een lauwe douche en schakel zoveel mogelijk elektronische apparaten uit. Probeer ook je nachtlampje niet langer aan te doen dan noodzakelijk. Hier komt veel warmte af. Richt een ventilator op je als je gaat slapen. Gebruik een timer om te voorkomen dat 'ie de hele nacht draait.

Pro tip: stop je lakens voordat je naar bed gaat een paar minuten in de koelkast of vriezer en je doezelt zo weg richting dromenland.

Zoek verkoeling

Vergeet ook niet te genieten van het zomerse weer. Maak een wandeling of neem een verfrissende duik in de zee of een meer. Bekijk hieronder op welke plekken je het beste je hoofd koel kunt houden in Zaanstreek-Waterland, IJmond, West-Friesland, de Noordkop, 't Gooi, Haarlemmermeer, Haarlem en Alkmaar.