Strand Texel bezaaid met stroken mosselen: "Het ligt helemaal vol"

TEXEL - Op het strand bij Texel zijn vanochtend duizenden mosselen aangespoeld. Ruud van Holland was vanochtend vroeg uit de veren om een frisse duik te nemen in de zee, toen hij op de schaaldieren stuitte. "Het zijn er echt veel."

Op foto's is te zien dat er stroken met heel kleine mosselen verdeeld over het strand liggen. Een bijzonder gezicht, aldus Van Holland, maar niet iets ongebruikelijks. "Elk jaar ligt het rond deze tijd bezaaid met mosselen", weet de Texelaar te vertellen. "Ze worden door de golven het strand op geslingerd."

Lees ook: Massa mosselen aangespoeld bij Den Helder: "Ik heb een paar kilo mee"

Vorig jaar lagen er rond deze tijd ook veel mosselen op het strand, toen in Den Helder. Notoire strandjutter Ed Mallekoot verzamelde toen alle mosselen in een zak om 's avonds te bereiden. Vanochtend liep het op het Texelse strand nog niet echt storm. "Maar dat kan komen omdat ik er vanochtend om 06.00 uur al was. Dan liggen de meesten nog op één oor", lacht Van Holland.