Andijker Sven strijdt om prijzenpot van drie miljoen bij WK Fortnite

ANDIJK - Gamen in een stadion met 23.000 fans en voor een totale prijzenpot van drie miljoen dollar. Andijker Sven Edelenbosch is één van de beste Fortnite-spelers ter wereld, en doet komende week mee aan het allereerste WK in New York.

Voor degenen die geen idee hebben wat Fortnite is; in het computerspel Fornite strijden honderd spelers online tegen elkaar. Wie als laatste overblijft wint. "Het is een combinatie van schieten, maar je moet ook dingen kunnen bouwen", vertelt Sven. Hij was vorig jaar nog nummer één van de wereld, maar ook nu hij het iets 'rustiger aan doet', behoort hij tot de wereldtop. "Vorig jaar speelde ik iedere dag wel tien tot twaalf uur, maar het moet ook leuk blijven. Nu speel ik nog zo'n acht uur per dag, maar dan wordt je niveau wel wat minder."

Lees ook: Purmerendse kinderen leren dansjes uit populaire game Fortnite



Bovendien is met wereldwijd zo'n tweehonderd miljoen spelers de concurrentie enorm. Sven was altijd al een goede gamer en nadat hij een jaar door Australië had gereisd, stortte hij zich op Fortnite. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt."



'"Kan er goed van leven"

Want als professioneel gamer kan je goed verdienen. De Andijker heeft een fanschare van ruim 300.000 volgers die met hem meekijken als hij het spel speelt en krijgt daarvoor betaald. Daarnaast is er ook een wekelijkse prijzenpot van één miljoen dollar die onder de besten wordt verdeeld. "Je kan wel een paar duizend per week verdienen als je het goed doet. Ik kan er goed van leven."



23.000 toeschouwers

Komend weekend start het WK Fornite in New York. Met de grootste prijzenpot ooit bij een game-event, in totaal dertig miljoen dollar. In de categorie creative, waar Sven voor is gekwalificeerd, wordt drie miljoen verdeeld. Als locatie is gekozen voor het enorme Arthur Ashe Stadium, waar ook het tennistoernooi US Open wordt gehouden. "Er zitten dan zo'n 23.000 man, terwijl wij in het midden Fortnite spelen. Dat is wel bizar. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, en heb dit nog nooit op zo'n schaal gedaan."



Natuurlijk hoopt Sven in de prijzen te vallen. "Maar ik hoop vooral een leuke tijd te hebben met iedereen die gekwalificeerd is. Het is leuk om iedereen weer te zien. Het geld zie ik als een extra."