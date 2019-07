Mysterieuze rooklucht houdt bewoners Amstelveen hele nacht wakker

AMSTELVEEN - Bewoners van de Oberonstraat in Amstelveen hebben een onrustige nacht achter de rug. In meerdere woningen was een sterke brandlucht te ruiken, waardoor de brandweer maar liefst drie uur heeft gezocht naar de brandhaard.

Bewoners belden rond 1.00 uur de brandweer met het verhaal dat zij door de sterke brandlucht niet konden slapen. Brandweerlieden doorzochten lange tijd de kruipruimten van verschillende woningen, op zoek naar de oorzaak.

Rookmelders

Maar na drie uur was de brandhaard nog steeds niet ontdekt. De bewoners hebben rookmelders gekregen. Wordt de brandlucht plots erger, dan moeten ze weer bellen met het noodnummer.