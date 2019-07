Ecoloog ziet superschuwe boommarter in natuurgebied: "Ik dacht: 'Holy shit!'"

CASTRICUM - Al lange tijd hoopte ecoloog Martijn Struijf een boommarter in het Noordhollands Duinreservaat te zien. En nu is dat ook gelukt, dankzij een avondje boommarter-spotten. Maar liefs vier keer kwam er eentje langs en dat is erg bijzonder. "Ze zijn meestal superschuw."

Struijf en een vriend uit Limmen doen al enige tijd onderzoek naar boommarters. Ze werken met cameravallen, die ze hadden neergezet in het natuurgebied in de buurt van Castricum. "Dan plaats je een camera op een plek waar de boommarter mogelijk langskomt. Dat hebben we twee maanden gedaan en op een gegeven moment zagen we ze."

De twee hoopten toen dat ze er ook een zouden zien in het echt als ze een avondje in een camouflagetentje in het gebied zouden gaan liggen. Zo gezegd, zo gedaan. "We zijn gewoon gaan zitten, van 19.00 uur tot 22.00 uur."

Muisstil

De twee kletsten wat over de vakanties, want ze waren allebei net terug, toen er ineens op twintig meter afstand een boommarter tevoorschijn kwam. "We gingen daar wel zitten, maar hadden echt niet verwacht er een te zien", vertelt Martijn opgetogen. "We waren muisstil en mijn hartslag zat in mijn keel. We keken elkaar aan en ik dacht 'holy shit! Hij is gewoon langsgeweest'."

Daarna kwam de boommarter nog een paar keer voorbij. "Het was echt heel bizar." De laatste keer kon Martijn het diertje goed vastleggen op beeld:

Het is niet heel gek dat er boommarters rondlopen in het Noordhollands Duinreservaat. Het is bekend dat ze daar zitten. De dieren verblijven in Noord-Holland bijvoorbeeld ook in het Robbenoordbos in de kop van Noord-Holland. Maar dat mensen ze zien, is volgens de ecoloog wel uitzonderlijk. "Dat is echt bijzonder. Ze lopen eigenlijk altijd 's nachts rond. Deze jongere dieren kennelijk wat eerder, omdat ze zo nieuwsgierig zijn."

Vanuit de Zoogdierenvereniging wordt er landelijk onderzoek gedaan om de verspreiding van de boommarter goed in beeld te krijgen. Boommarters zijn in onze provincie beschermde dieren.