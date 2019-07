Buurtbewoners zien komst nieuwe rotonde Uithoorn niet zitten: "Dit kan niet"

UITHOORN - Plannen van de gemeente Uithoorn om een rotonde te plaatsen tussen de Koningin Maximalaan en de Admiraal van Ghentlaan worden door omwonden niet erg hartelijk ontvangen. Ze zijn blij met de huidige situatie en zien meer fietsverkeer door hun straat, dat met een aanpassing van de weg zal komen, niet zitten.

Bewoners willen de rotonde, met een aftakking naar Zijdelveld, liever niet. Er is berekend dat er meer fietsers door de straat zullen rijden en daar zitten ze niet op te wachten, zegt Veronique de Ruiter, die handtekeningen ophaalt van mensen die tegen een rotonde zijn. Het is nu heel rustig in het oude straatje.

De gemeente wil de rotonde omdat de bewoners op die manier makkelijker naar het centrum kunnen. Daarbij wordt de verkeerssituatie voor fietsers hier veiliger. "Maar dat is helemaal niet wat we willen."

De rotonde ligt er voorlopig nog niet, maar de plannen zijn wel al vergevorderd, zegt De Ruiter. Er zijn al een paar informatieavonden geweest. In oktober stemt de gemeenteraad over het plan. In september willen de bewoners de opgehaalde handtekeningen overhandigen van mensen uit de buurt die de rotonde niet willen.

'Geen autoverkeer'

Tot nu toe reageren mensen goed op de handtekeningen, zegt De Ruiter. "Het is een geliefd wandelgebied. Iedereen die erlangs komt heeft zoiets van 'dit kan niet'."

De gemeente is ook op de hoogte van de handtekeningenactie. "We hebben de plannen daarop inmiddels aangepast. In de aangepaste plannen komt er op de rotonde geen aftakking naar het Zijdelveld voor autoverkeer. Er komt alleen een aftakking voor fietsers die naar het centrum van Uithoorn willen", aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.

De buurtbewoonster vindt het prima dat er een rotonde komt, maar wil geen aftakking naar het Zijdelveld. "Ik snap wel dat ze het hiermee veiliger willen maken, maar daarvoor nemen ze maatregelen die het Zijdelveld onveiliger maken."