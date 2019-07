Inbrekers door agenten op heterdaad betrapt in Hilversum

HILVERSUM - In Hilversum zijn vannacht twee mannen aangehouden die probeerden in te breken in een woning aan de Rozenstraat. Buurtbewoners hadden de politie gewaarschuwd vanwege 'inbreekgeluiden'.

De buurtbewoners zijn volgens getuigen eerst zelf gaan kijken, maar ze zagen niks.

Agenten die rond 04.00 uur gingen kijken, zagen wel twee mannen wegrennen. Ze gingen het dak op. Daar zijn ze aangehouden. Met hulp van de brandweer en inzet van een hoogwerker zijn ze van het dak afgehaald.