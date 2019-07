Zaanse atletiekvereniging 'verslagen' na dood meerdere leden in korte tijd: "Hoe bizar?!"

ZAANDAM - "Bij iedereen die enig verenigingsgevoel heeft, hakt het erin als zo veel mensen in korte tijd wegvallen", zegt Cees Sjouwerman, lid van Atletiekvereniging Zaanland. Afgelopen periode overleden meerdere mensen die actief zijn of waren bij de vereniging.

Ongeveer twee weken geleden overleed onderhoudsploeger Ruud. "Hij wist dat zijn werk enorm gewaardeerd werd. Zaanland was echt zijn 'cluppie' en wij zullen hem dan ook zeker gaan missen", staat in een bericht over de overleden man.

Dinsdagavond werd er bij de atletiekvereniging nog getraind. Ook trainer Ramon Hillegers deed mee. Een dag later ging hij zelf een stukje lopen en toen werd hij onwel. Hij heeft het, ondanks een reanimatiepoging, niet overleefd. "We zullen zijn vriendelijkheid en enthousiasme gaan missen."

Versoberd programma

Donderdagavond, toen er weer zou worden getraind, is een minuut stilte gehouden voor Ramon, vertelt Cees Sjouwerman. "We gingen toen ook lopen, maar deden een versoberd programma." Tijdens die tocht overleed Frank de Lange. Ook hij was onwel geworden en reanimatie mocht niet meer baten.

"Drie mooie mensen in amper twee weken tijd zomaar weg. Hoe bizar?!", schrijft de verenging op haar website. Gisterochtend hebben de leden van de atletiekvereniging een minuut stilte gehouden in de kantine. Ze zijn ook naar de plekken gegaan waar Ramon en Frank overleden. "Er werd veel gepraat, gehuild, getroost en velen hielden elkaar letterlijk even vast."

Vreselijk verslagen

Aad Bentvelzen, die tot vorig jaar lid was, overleed twee dagen geleden ook. Hij was geen lid meer van de vereniging. Vorig jaar vertrok hij vanwege ziekte bij de club. "Dit deed hij met pijn in het hart."

Volgens Cees is iedereen "vreselijk verslagen. Van kantinemedewerker tot onderhoudsman".