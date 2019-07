VIDEO: Zo ziet de mega-installatie van de grootste zeesluis ter wereld eruit

IJMUIDEN - Ze zijn er al een tijdje mee bezig - met hier en daar wat vertraging - maar nu begint het ein-de-lijk wat te worden: de grootste zeesluis ter wereld die op dit moment wordt gerealiseerd in de haven van IJmuiden. Rijkswaterstaat geeft een kijkje in het grote project met beelden vanuit de lucht.

Op het eerste gezicht ziet het er indrukwekkend uit. Hoge gebouwen, honderden stijgers en een gigantische hijskranen: het is een operatie waar je ú tegen zegt. De grote dammen waar een van de deurkassen inkomt is gereed en valt te zien vanuit de lucht.

Bekijk hieronder de beelden van de bouw van de zeesluis:



De aanleg van de nieuwe zeesluis is niet onomstreden. Een miscalculatie in de voorbereiding op het afzinken van deze deurkassen leidde begin juli tot ernstige vertraging van de werkzaamheden. Aanvankelijk zou de nieuwe sluis eind 2019 open gaan. Nu is de planning januari 2022. Het zorgt voor grote gevolgen bij het bestemmingsverkeer in IJmuiden.

Nieuwe zeesluis

In 2016 startte de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden. Die moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.