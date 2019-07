Hondje verdronken bij autocrash in Avenhorn

AVENHORN - Bij een eenzijdig ongeluk langs de N194 in Avenhorn is een auto op de kop in een sloot beland. De twee inzittenden en twee hondjes wisten ongedeerd uit het voertuig te ontsnappen. Een derde hond heeft het niet overleefd.

De brandweer was onderweg om de inzittenden te helpen. In de tussentijd konden er twee honden uit de auto gehaald worden. De derde hond - een chihuahua - werd nog wel uit de auto gehaald, maar kon volgens een omstander niet meer gered worden.

De bestuurder en passagier zijn nagekeken op eventuele verwondingen, maar die kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

Onderzoek

Hoogheemraadschap is ter plaatse om te controleren of er olie in het water terecht is gekomen. Een bergingsdienst trekt het voertuig uit het water.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.