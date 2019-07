Ongeloof bij schaapsherder na doorgeknipte omheining: "Wie doet zoiets?"

HEEMSKERK - Schaapsherder Marleen de Bie kon haar ogen vannacht niet geloven. Vandalen hadden gisteravond in het Heemskerkse park Assumburg zeker honderd meter van haar omheining tegen de grond getrapt, en het schrikdraad doorgeknipt. "Ik hoop maar dat alle schapen er nog zijn."

Rond middernacht neemt De Bie de schade op, als ze even daarvoor is gebeld door de meldkamer vanwege onraad op de plek waar haar kudde van bijna honderd 'Speckled Faces' in opdracht van de gemeente Heemskerk graast.

'Kost een paar honderd euro'

Het maakt haar boos, want het is zeker niet voor de eerste keer dat zoiets is gebeurd. "Vaak gaat het om kleine vernielingen, maar deze keer lagen bijna alle netten plat. Mijn accu is weg, paaltjes zijn omgetrapt en het schrikdraad is op verschillende plekken doorgeknipt", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Dit kost me gewoon een paar honderd euro. Hoe kan je als hardwerkende burger zo nog je geld verdienen?", aldus De Bie.

Tot drie uur vannacht heeft Marleen de Bie herstelwerkzaamheden uit moeten voeren. Inmiddels staan de netten weer provisorisch overeind.

Tekst gaat verder onder de video



Vanwege de hoge begroeiing weet ze nu niet of al haar schapen er nog zijn. "Maar tegelijkertijd: het zijn kuddedieren, dus ik vermoed het wel. Maar zeker weten doen we het pas al ik ze kan tellen."

Geen aangifte

De Bie wordt veel vaker geteisterd door vernielzucht, zegt ze. "Het ging weer even goed, maar er lijkt weer een nieuwe generatie te zijn opgestaan die het nodig vindt om de boel te slopen. Ik heb niet het idee dat een aangifte het verschil kan maken. Wel weet ik dat ik weer een week voor niets heb gewerkt."