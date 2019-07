Twee autobranden binnen half uur in Alkmaarse woonwijken

ALKMAAR - Op verschillende plekken in Alkmaar zijn afgelopen nacht binnen korte tijd twee auto's uitgebrand.

Rond 00.30 uur ging een voertuig aan de Koningin Sophiastraat in vlammen op en nog geen half uur later stond een auto aan de Willem Bartiusstraat in lichterlaaie.

In beide gevallen doet de politie onderzoek, omdat er verdachte omstandigheden zijn en de auto's mogelijk zijn aangestoken. Of er een verband is tussen beide branden, is niet duidelijk.