Ontploffing in Amsterdam, mogelijk handgranaat

AMSTERDAM - Een projectiel is afgelopen nacht ontploft in de Retiefstraat in de Transvaalbuurt. Mogelijk gaat het om een handgranaat, maar de politie kan dat nog niet bevestigen.

Er zijn geen slachtoffers gevallen. Een getuige meldt er rond 04.00 uur 's nachts een harde knal klonk en dat er enkele autoruiten zijn gesneuveld.

Ook een deur van een pand raakte beschadigd.