Meerdere voertuigen in de fik in Zaandam

ZAANDAM - Drie voertuigen zijn vannacht op de Morgensterstraat in Zaandam uitgebrand. Alle auto's zijn total loss verklaard.

Een getuige weet te melden dat de brand vermoedelijk bij één auto begon en toen oversloeg naar naastgelegen auto's. De schade aan de bus is het grootst. Het is niet bekend hoe de auto's vlam konden vatten.

Het is niet de eerste keer dat er voertuigen afbranden in de Morgensterstraat. Vorige maand stond er een bestelbus in brand en eerder in nabijgelegen straten ging het ook al mis.