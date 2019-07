Auto brandt volledig uit in IJmuiden

IJMUIDEN - Een auto is vanochtend bij de IJmuiderslag in IJmuiden volledig in de as gelegd. Op foto's is te zien dat er weinig van het voertuig over is.

Agenten zagen in alle vroegte een oranje gloed boven de IJmuiderslag uitkomen, waarna ze direct de hulp van de brandweer inschakelden. Eenmaal aangekomen, stond het voertuig in lichterlaaie.

De brand was snel geblust, maar de auto viel niet meer te redden. Hoe de brand is ontstaan, is nog een raadsel. Er vielen geen gewonden.