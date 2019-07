Airbnb-host verhuurt niet-bestaand appartement aan Colombiaanse toeristen

AMSTERDAM - Op je Airbnb-adres aankomen in de stad, om er vervolgens achter te komen dat de woning helemaal niet bestaat. Het overkwam een Colombiaans gezin afgelopen week toen ze op hun 'vakantieadres' in de Kanaalstraat in Amsterdam-West arriveerden

De foto's op de site zagen er goed uit en de recensies waren goed. Er leek dan ook niks aan de hand voor de familie, maar dat bleek anders te zijn. "We dachten eerst dat we in de verkeerde straat stonden of bij het verkeerde nummer", zegt Alejandra Moncada.

Het valt de buren op dat de toeristen nogal verward door de straat lopen en ze schieten hen te hulp. Een van de buren belt de verhuurder, ene Natascha uit London. Die komt met een wel heel bijzonder bericht: het appartement zou 'overstroomd' zijn waardoor ze moest annuleren.

Geld terug

De familie vindt het maar een raar verhaal en klaagt bij Airbnb. Van de verhuursite krijgen ze hun geld terug en ook een paar andere opties om te overnachten in de stad. "Als ik niet iets doortastender was geweest, hadden ze ons maar vijtftig procent van de prijs willen terugbetalen", zegt Carolina Pabon.

De huurders voelen zich in de maling genomen en hopen dat Airbnb hard optreedt tegen dit soort hosts. Er bestaat een boete voor last-minute annuleringen, maar of die aan deze host is uitgedeeld is onbekend. Airbnb laat aan AT5 weten de situatie te betreuren en zegt contact op te nemen met de host om te onderzoeken wat er is misgegaan.

De Colombiaanse familie laat weten ondanks het slechte begin van hun vakantie een leuke tijd te hebben gehad in Amsterdam.