Jubileum maanlanding gevierd bij sterrenwacht: 'Bedrijf waar ik voor werk, maakte de headsets'

BOVENKARSPEL - Zoals overal ter wereld wordt ook bij Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel dit weekend het 'hoogtepunt uit de ruimtevaartgeschiedenis' gevierd. Op 16 juli 1969 vertrokken Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins met de Apollo 11, waarna Armstrong en Aldrin vier dagen daadwerkelijk voet op de maan zetten.

Ole Hellfritzch uit Heerhugowaard heeft z'n zoon meegenomen naar de sterrenwacht aan de Veilingweg. Dat Hellfritzch junior geïnteresseerd is in ruimtevaart, lijdt geen enkele twijfel: voor de gelegenheid is het jongetje in een nagemaakt ruimtepak gestoken.

Het jonge astronautje in spe kijkt z'n ogen uit. Hij heeft z'n liefde voor de kosmos niet van een vreemde, zo blijkt als we z'n vader spreken. Hoewel de geboren Deen een halve eeuw geleden nog niet eens op deze aardkloot rondliep, werkt hij nu voor een Amerikaans bedrijf dat destijds nauw betrokken was bij de maanmissie.

Een replica van de headset waardoor Armstrong de legendarische woorden sprak, is vanaf morgen tot begin volgend jaar te zien bij de Space Expo in Noordwijk. Na de eerste maanreis zouden de headsets van Poly nog decennialang worden gebruikt op andere ruimtemissies.

Echte helden

De huidige vice-voorzitter van Poly, Paul Clark, stelt trots te zijn op de rol die het bedrijf destijds heeft gespeeld. "Maar de echte helden zijn uiteraard de astronauten die naar de maan reisden en het controlecentrum dat ze nauwlettend in de gaten hield."

Ook morgen is Volkssterrenwacht Orion van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend om de eerste maanlanding te vieren.