Jimmi geraakt door luchtbuks: "Ik hoorde 'zoef, pats' en had een kogel in m'n been"

WAARLAND - Het was gisteravond flink schrikken voor de 11-jarige Jimmi Biesboer uit Oudkarspel. Terwijl hij met zijn drone op een bedrijventerrein in Waarland speelde, werd hij plots geraakt door een kogel van een luchtbuks.

"Ik stond met mijn been die kant op en ik stond met mijn drone te vliegen. Ik hoorde 'zoef' en 'pats' en toen had ik een kogel in mijn been", zegt Jimmi over het voorval.

Ook bij zijn moeder Monika Matczuk zit de schrik er goed in: "Ineens hoorden we een raar geluid en sprong hij een halve meter omhoog en begon te gillen. Toen zagen we dat er bloed uit zijn been kwam en kwamen we erachter dat hij beschoten was."

Aangifte

Monika heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan en hoopt dat de schutter zich meldt. "Als je zo stoer bent om te schieten naar een kind, wees dan ook stoer en meld je. Als het een ongeluk was, zeg dan 'sorry'. Dat zou wel fijn zijn."