Meerdere straatnaamborden gestolen in Weesp: politie zoekt duo op scooter

WEESP - Vannacht en vanochtend zijn er in Weesp meerdere straatnaamborden gestolen. De politie zoekt nog getuigen, maar heeft al wel een belangrijk aanknopingspunt.

Een bewoner van de Achteromdwarsstraat zag tussen 4.45 uur en 5.00 uur hoe twee mannen het straatnaambord van een paal haalden. Nadat ze het bord tussen enkele fietsen hadden gelegd, reed het duo op een zwarte scooter weg.

Vergeefs zoeken

Toen ze kort daarna terugkeerden om hun buit op te halen, was het bord verdwenen. De alerte bewoner had het bord mee naar binnen genomen, waardoor de straatnaamborddieven enige tijd vergeefs aan het zoeken waren.

Het bleek niet het enige gestolen bord. Later vandaag bleek dat vannacht ook uit de Kostverlorenstraat, de Middenstraat en de Kromme Elleboogsteeg borden waren verdwenen. De politie hoopt dat er ook getuigen zijn van die diefstallen, want er wordt rekening mee gehouden dat het duo op de scooter ook daarvoor verantwoordelijk is.

Signalement

De bestuurder droeg een donkere jas, een donkergrijze broek, zwarte schoenen met een witte zoolrand en een zwarte helm. Zijn passagier droeg ook een zwarte jas. Zijn jas is voorzien van een capuchon met een lichtgekleurde voering, een lichtgekleurde broek en en zwarte schoenen. Ook hij droeg een zwarte helm.

Wie iets verdachts heeft gezien, of de mannen op basis van hun signalement herkent, wordt gevraagd die info te delen met de politie.