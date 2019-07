Paalzitten voor het goede doel in Lambertschaag: 400 euro voor KWF opgehaald

LAMBERTSCHAAG - Bijna 53 uur stilzitten. Op de bank of op een bureaustoel is dat al bijna niet te doen, laat staan op een paal boven water. Toch is dat het doel van de mannen en jongens die vrijdagmiddag in Lambertschaag ieder een eigen paal beklommen.

Het hing erom of het jaarlijks terugkerende evenement deze zomer kon doorgaan. De animo viel tegen, maar enkele weken voor de aftrap slaagde de organisatie er alsnog in het minimale aantal van vijftien zitters te werven.

Lees ook: Paalzitten Lambertschaag op nippertje gered, ondanks vrouwenban

Je zou kunnen zeggen dat buurmannen Robin Wisdom en Marco Kreemer deze editie hebben gered. Zij waren het namelijk die zich als laatste aanmeldden, maar daaraan wel de voorwaarde verbonden dat ze met hun recordpoging geld mochten inzamelen voor het goede doel.

KWF

Dat goede doel is KWF Kankerbestrijding, vertelt Robins vrouw Angelique Uitentuis. "Het evenement dreigde in het water te vallen, en het is zo vervelend als het niet doorgaat. Dus ik had het idee dat zij het moesten gaan redden, en de buurman wilde er een goed doel aan verbinden."

Net als twee andere marathonzitters zijn Robin en Marco inmiddels afgevallen, maar hebben wel 400 euro opgehaald voor het goede doel. De elf overgebleven deelnemers zetten hun heroïsche zit voort.

Record met één minuut verbreken

"Het doel is dat ze het record van vorig jaar met één minuut verbreken, dus ze gaan voor 52 uur en 35 minuten", aldus Marcel Smit van de organisatie.

Lees ook: Paalzitrecord Lambertschaag verbroken

De zitters worden voortdurend aangemoedigd en er psychisch doorheen gesleept, vertelt Marcel. "Ik denk dat ze vannacht of morgen nog wel een dipje krijgen, dus dan moeten we ze er even doorheen trekken, zeg maar."