Klassieke tractoren trekken door Haarlemmermeerse dorpen: "Dit moeten we in ere houden"

HAARLEMMERMEER - Vijftien oude, klassieke tractoren rijden deze zaterdag dwars door de dorpen van Haarlemmermeer. Op de historische voertuigen zitten veel trotse liefhebbers die de tractoren met veel liefde restaureren. Tijdens deze trekkerrit hopen ze de herinnering aan de agrarische geschiedenis levend te houden.

"Sommige mensen vinden het roestige dingen, maar nee: dit moet je in ere houden", zegt Krien Boone van MeerHistorie. Tijdens de trekkerrit vragen de mannen van MeerHistorie aandacht voor hun bijzondere voertuigen. "Zo'n tractor is een geweldig werkstuk geweest voor de boeren. Ik vind het prachtig", aldus Boone.

De rit gaat langs de verschillende kernen van de gemeente: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Cruquius, Beinsdorp en Rijsenhout. Er rijden klassiekers en oldtimers mee, waaronder de Vierzon (1936), de Alles-Chalmers (1956), de Dextra en de Deutz.



'Liefde voor tractoren'

"Het pruttelen en het geluid dat die dingen geven, vinden we prachtig", vertelt Henk Schrama. "Ik was een jaar of zeven toen ik voor het eerst op een tractor reed. De liefde voor tractoren is nooit meer weggegaan."



Dat de klassieke tractoren wat minder comfortabel zijn dan de nieuwe exemplaren, dát is volgens de heren juist de charme. "Dat hoort erbij", zegt Krien Boone. "Tegenwoordig heb je airconditioning en GPS. Je hebt nog nét geen televisie."