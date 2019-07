Politie waarschuwt hondeneigenaren na vondst gebakken spons op heide Bussum

BUSSUM - De politie Gooi en Vechtstreek waarschuwt hondeneigenaren hun viervoeters in het heidegebied de Fransche Kamp in Bussum goed in de gaten te houden. Er is daar namelijk in olie gebakken spons gevonden.

"Honden vinden deze sponzen lekker, maar ze kunnen gevaarlijk zijn voor deze dieren", twittert de politie. "Houd in de gaten wat uw hond eet in deze omgeving."

Anderhalve week geleden waarschuwde de politie Gooise Meren hondeneigenaren ook al voor gebakken spons in het Bussumsse heidegebied. Onderzoek wees toen uit dat het niet om spons ging, maar om uitgedroogde gallen van de aardappelgalwesp.