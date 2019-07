Handgranaat gevonden bij wooncomplex in Amstelveen

AMSTELVEEN - Bij een wooncomplex aan het Lindenhof in Amstelveen is vanmiddag een handgranaat gevonden. Hoe en waarom het explosief daar is geplaatst, zoekt de politie nog uit.

De recherche en specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben urenlang onderzoek gedaan. Aan het begin van de avond stelden zij vast dat het om een handgranaat gaat.

Na het aantreffen van het explosief werden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen, maar de naastgelegen flat hoefde niet ontruimd te worden.

De politie heeft nog geen idee wie de handgranaat heeft achtergelaten. Er wordt verder onderzoek gedaan.