Auto met kinderen belandt in berm en raakt boom in Oudkarspel

OUDKARSPEL - Een automobilist is vandaag in de berm beland op de Westelijke Randweg in Oudkarspel. In de auto zaten ook kinderen.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de kinderen zelfstandig uit de auto zouden zijn gekomen.

Volgens een getuige gaat het om twee kinderen en zijn de inzittenden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van de slachtoffers en ernst van eventuele verwondingen is niets bekend.

Reparatie

De getuige meldt ook dat de auto net terug zou zijn geweest van een reparatie. Hoe het kan dat de auto van de weg raakte, is ook niet bekend.