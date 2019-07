Groot tekort aan Amsterdams horecapersoneel: "Ik moet een paar dagen per week dicht"

AMSTERDAM - Het gaat goed met de horeca in Amsterdam. Cafés en restaurants schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch zitten veel eigenaren met hun handen in het haar. Ze komen personeel tekort en zijn in sommige gevallen zelfs genoodzaakt een aantal dagen per week de deuren te sluiten.

Met veel tegenzin hing Cher, eigenaresse van Café ONS aan de Buiksloterweg, even geleden een A4-tje op de deur. "Helaas zijn wij, in verband met tekort aan personeel, per 9 juli voorlopig gesloten op de dinsdag en de woensdag", staat op het briefje te lezen.

Op dinsdag en woensdag dicht

"Als ondernemer heb ik besloten om de zaak dicht te doen op dinsdag en woensdag om rust in de tent te creëren voor het personeel dat er wel is", legt Cher haar beslissing uit. Sollicitanten heeft ze genoeg, maar die zijn op vakantie als Cher ze het hardst nodig heeft, komen niet opdagen of vragen veel geld. "Zo'n 30 of 40 euro per uur", zegt Cher.

Lees ook: Personeelstekort in horeca: studenten zijn kieskeurig, werklozen omgeschoold

Hard werken, langer doorwerken en een laag salaris. Dat is het beeld dat kleeft aan werken in de horeca, erkent Lennert Maas, initiatiefnemer van de Nationale Horecadag. Maas denkt echter niet dat dat heel anders is dan in andere branches. "Absoluut niet. Het is hard werken, maar je week is nog steeds 38 uur. Werk je wat uurtjes extra, dan krijg je die vaak uitbetaald."

'Te veel nieuwe restaurants'

Chef-kok Ron Blaauw sloot twee jaar geleden twee van zijn zaken, mede door personeelstekort. Om nieuw personeel te trekken bood hij hen woonruimte en vervoer aan. "Dan zorgen wij voor woonruimte en kun je bij ons een scooter leasen. Dan betaal je een bedrag aan huur en je betaalt leasekosten. Als je dan wat langer blijft is die scooter van jou."

Blaauw heeft wel een idee waar het misgaat. "Probleem is volgens mij dat er te veel horeca bijkomt, te veel nieuwe restaurants. Dat er te veel leegstand is bij winkels en dat er te snel een vergunning wordt gegeven voor een restaurant."

Lees ook: Aantal WW-uitkeringen daalt verder, personeelstekort in bouw, zorg ,ict en horeca

Cher houdt de moed er in elk geval in, ondanks de situatie. Ze heeft dan ook het nodige te bieden, legt ze uit. "Een heel gezellig team om te beginnen. We hebben wat regeltjes, maar niet heel veel. En we hebben hele leuke gasten. Dat is wat ik je kan bieden. Ik heb er goede hoop in dat het probleem niet blijft aanhouden. Blijft het wel aanhouden, dan blijf ik gewoon twee keer in de week dicht."