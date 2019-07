Automobilist rijdt door na aanrijden fietser in Bussum

BUSSUM - Een automobilist is vanochtend doorgereden nadat hij of zij een fietser aanreed in Bussum. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

De 19-jarige vrouw werd rond 10.45 uur aangereden op de kruising met de Landstraat en de Genestetlaan. De zwarte Mini Cooper ging ervandoor over de Landstraat in de richting van de Huizerweg.

Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door de hulpdiensten.

De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto. Getuigen of mensen met tips kunnen zich melden via 0900-8844.