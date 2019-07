Jongen (11) met luchtbuks beschoten in Waarland: politie zoekt getuigen

WAARLAND - Een 11-jarige jongen is gisteravond gewond geraakt toen hij aan De Groet in Waarland werd beschoten met een luchtbuks. De politie is op zoek naar de dader.

De jongen werd rond 20.45 uur beschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been.

Hij zou zijn beschoten in de omgeving van loodsen ter hoogte van De Groet 12. Daar hebben agenten buurtonderzoek gedaan.

Mensen met tips worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.