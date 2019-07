Recordhouder Martien Jimmink racet opnieuw in prestigieuze Dakar Rally

KOLHORN - Martien Jimmink gaat in 2020 opnieuw racen in de prestigieuze Dakar Rally. Met zijn 58 jaar was hij dit jaar in Peru al de oudste Nederlander ooit die finishte.

"The dream goes on! Martien Jimmink does Dakar again!", meldt de motorcoureur op Twitter.

Voordat hij aan zijn avontuur in Peru begon, finishte Jimmink in de Serres Rally Raid 2017 en de Abu Dhabi Dessert Challenge 2018. De Serres Rally Raid 2017 was zijn eerste marathonrally, waar hij toen als 57-jarige deelnemer aan meedeed.

Tot begin dit jaar was deelname aan de Dakar Rally nog slechts een droom voor hem.