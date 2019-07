Automobilist zonder rijbewijs en met slok op belandt met geleende auto in berm

ZAANDAM - Een automobilist is gisteravond in de berm beland op de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam. De bestuurder bleek zonder rijbewijs en met een flinke slok op achter het stuur te zitten.

De automobilist had ook een lantaarnpaal omvergereden. De bestuurder had vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Ook reed hij of zij rond in een geleende auto.

"Hoe dom kun je zijn!", meldt de politie in Krommenie op Twitter.