Texelse brouwerijen begraven strijdbijl: "Samen staan we sterk"

TEXEL - Nog geen jaar geleden sleepte de grote Texelse Bierbrouwerij de kleine familiebrouwerij Diks voor de rechter. Het bier van Diks zou te veel lijken op dat van de Texelse. De rechter zei: 'Zoek het zelf meer uit'. Nu lijkt de lucht geklaard en de strijdbijl begraven. In koor roepen de vier Texelse brouwerijen dat er plaats genoeg is op het eiland. "Alle Texelse bieren naast elkaar op de tap, dat zou mooi zijn. En dan wordt alleen Heineken er minder van."

Op het Waddeneiland wordt door vier brouwerijen bier gebrouwen. De grootste en oudste is de Texelse Bierbrouwerij. Die is gevestigd in de oude zuivelfabriek aan de voet van de Hoge Berg. Al twintig jaar wordt er bier gebrouwen. Vooral de laatste jaren is de populariteit en omzet van de Texelse enorm gegroeid. Hun Texelse weizen Skuumkoppe is een topper en wordt niet alleen op het eiland, maar in alle hoeken van Nederland gedronken.

Mooi weer-bier

"Mensen die Skuumkoppe drinken hebben daar een lekker gevoel bij: een gevoel van het eiland, een gevoel van vrijheid. Het wordt op Texel gemaakt met Texels graan", vertelt directeur Jan Joost Galesloot. "Het is wel echt een mooi weer-bier. In juni hebben we hoge omzet gedraaid en mei was verdrietig. "

Inmiddels produceert de Texelse 4 miljoen liter bier per jaar. De oude melkfabriek begint te klein te worden en plannen voor nieuwbouw zijn in een vergevorderd stadium. "Bij Oudeschild hebben we een groot perceel waar we nieuwbouw willen neerzetten die past bij het Texelse landschap. Dus geen bedrijfsdoos." Er leggen nog wat hobbels op de weg, maar Galesloot hoopt dat de nieuwe fabriek in 2022 zijn deuren kan openen.

Speciaalbier

De kleinste brouwerij zit in Den Hoorn. Op de Bonte Belevenis, een boerderij waar kinderen en ouders workshops broodbakken en zeep maken kunnen volgen, heeft Joscha Schoots zijn brouwerij De Boei. "Ik ben een liefhebber van speciaalbier. Op het carnaval dronk ik een paar speciaalbiertjes, terwijl mij vrienden het ene na het andere pilsje stonden weg te tikken."

Een van zijn lievelingsbrouwsels is Windkracht 12. Een sterk bier met whiskey er in. "Als je er te veel van drinkt, veroorzaakt het storm in je hoofd." Het bier van Joscha is verkrijgbaar op de Bonte belevenis. "Ik hoef niet groter te worden. Ik vind het leuk om bezoekers te laten zien hoe het bier gemaakt wordt en ik vind het mooi met nieuwe smaken te komen."

Kwaliteit

In Oosterend zit de Brouwerij TX. Jacco Spek is al bekend van de TX Gin die ook buiten het eiland al succes heeft. Jacco: "Voordeel is dat mensen ons al kennen van de gin. Ze weten dat we kwaliteit maken." Voor het brouwen van het TX bier heeft 'ie oude rot in het vak Nico Derks aangetrokken. Nico werkte vroeger bij de Texelse als brouwmeester. Hij heeft zijn eigen stijl. "Ik ben er een tijdje uit geweest, maar mensen zeggen wel dat het weer typisch Nico-bier is. Wat dat is, ik weet het niet."

De speciaalbieren van TX zitten in blik. Eigentijds en steeds populairder. "Blik is duurzamer dan glas en het bier blijft er beter goed in", zegt Jacco. De jongste brouwerij is de nieuwe brouwerij van Maurice Diks en zijn kinderen Marinka en Jasper. De familiebrouwerij Diks opende dit jaar haar deuren in een pand op een bedrijventerrein bij Den Burg. Diks hielp mee de Texelse groot te maken en Skuumkoppe in de markt te zetten. In 2017 stapte hij uit de Texelse brouwerij en nu is 'ie dus opnieuw begonnen.

Zomertroef

De witte Texel-aar is de troef van Diks voor de zomer. Op de vraag of die Skuumkoppe naar de kroon gaat steken, lacht Diks: "Je hebt twee soorten bier. Lekker en minder lekker."

Zowel bij Diks als bij de Texelse wordt niet meer gesproken over het verleden met de rechtszaak en hoe de scheiding gegaan is. Er wordt gekeken naar de toekomst. Als de Texelse naar de nieuw te bouwen brouwerij/fabriek in Oudeschild gaat dan gaat Diks met zijn familiebrouwerij mogelijk naar de oude melkfabriek. Dit gebouw is namelijk eigendom van de familie Diks.

Plek voor vier brouwerijen

In ieder geval zijn alle brouwerijen het erover eens dat er genoeg plek is voor vier brouwerijen op het eiland. Ze zitten elkaar niet in de weg maar versterken elkaar en het imago van Texel als biereiland.