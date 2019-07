ALKMAAR - Een auto is vannacht volledig uitgebrand aan de Muiderwaard in Alkmaar. De politie vermoedt dat het gaat om brandstichting en is een onderzoek gestart.

De brand werd rond 2.30 uur gemeld. Twee naastgelegen auto's raakten ook beschadigd.

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.