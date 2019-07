Onweersbuien trekken over de provincie: bliksem, hagel en windstoten verwacht

NOORD-HOLLAND - Het barst deze ochtend los op meerdere plekken in de provincie, zo meldt weerman Jan Visser. Ook heeft het KNMI in onder meer Noord-Holland code geel afgegeven voor onweersbuien met kans op hagel en windstoten.

"Een zone met regen- en onweersbuien trekt vanochtend over de provincie. Vanmiddag volgen zwaardere buien in het oosten van het land", zegt Visser. Het KNMI adviseert mensen open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen.

In Noord-Holland bestaat er volgens de weerman een kleine kans op hagel. Wel kunnen we flinke windstoten verwachten. "Het gaat om windstoten tot 60 kilometer per uur. De algemene windrichting is zuidwest tot west en toenemend tot vrij krachtig." De temperaturen liggen volgens Jan tussen de 20 en 23 graden.

Tropische temperaturen

Volgens Weeronline blijft het vanaf morgen droog en gaat de zon flink schijnen. In de loop van de week stijgen de temperaturen enorm. Halverwege de week wordt het volgens de site 30 tot 38 graden.