Brand in aanhanger Beverwijk vermoedelijk aangestoken

BEVERWIJK - De brand die vanavond woedde in een aanhangwagen aan de Hoflanderweg in Beverwijk is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt Team Handhaving Beverwijk.

Rond 20.40 uur sloegen de vlammen hoog boven de aanhangwagen uit, die geparkeerd stond naast de skatebaan in park Overbos. Getuigen zagen kort voor de brand dat jonge mensen een voorwerp in de wagen gooide, waarna deze vlam vatte.



Hoewel de brand snel was geblust had de aanhangwagen toch grote schade opgelopen. De aanhanger is inmiddels weggesleept.