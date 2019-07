Chinese schoolklas bestolen op Zaanse Schans, maar heeft paspoorten snel weer terug

ZAANSTAD - Het was even schrikken vanmorgen voor een Chinese schoolklas en hun juf. Stonden ze op de Zaanse Schans net een mooie groepsfoto te maken, werd hun tas met paspoorten en geld gestolen.

De schoolklas deed na de diefstal meteen geschrokken aangifte, maar moest vanwege hun drukke programma snel weer verder reizen.

Zonder geld teruggevonden

De tas met paspoorten kon al snel worden teruggevonden, vertelt wijkagent Mark Krom. "Het tasje met paspoorten is teruggevonden op de toerit van de A7, de vinder heeft het weer teruggebracht naar de Zaanse Schans en uiteindelijk is het bij ons op het politiebureau terecht gekomen. Het geld was er wel uit gestolen."

Dolblij

De juf en de schoolklas zijn dolblij dat hun paspoorten weer gevonden zijn. "We hebben ze gebeld, ze zitten ondertussen al in Brussel. Ze konden hun geluk niet op. Een buschauffeur van het bedrijf dat de klas vervoerd gaat vanavond nog de paspoorten naar België brengen."