Gemeente wil Amsterdamse afvalverwerker met zes miljoen te hulp schieten

AMSTERDAM - De gesprekken tussen het Amsterdamse stadsbestuur en het noodlijdende afvalverwerkingsbedrijf AEB lopen nog. De gemeente heeft aangeboden om voor zes miljoen euro garant te staan, maar stelt daar wel voorwaarden aan.

Dit bevestigen bronnen omtrent de onderhandelingen aan AT5. Het is al langer onrustig omtrent het AEB. Vanwege slechte veiligheidsomstandigheden van de medewerkers staat het bedrijf sinds februari vorig jaar onder verscherpt toezicht van de gemeente. Vorige week lekte uit dat het bedrijf op omvallen staat en bijna failliet is.

Door de onveilige werkomstandigheden werd een groot deel van de afvalverbranding stilgelegd, waardoor er meer inkomsten worden misgelopen. Vandaag was er in de Stopera al de hele dag crisisoverleg over de misstanden bij het AEB, dat overleg is nog niet afgerond. De gemeente wil zes miljoen in het bedrijf steken om de acute problemen te verhelpen.

Voorwaarden

Het AEB moet voor de kapitaalinjectie wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er onder andere een 'herstructureringsmanager' worden aangesteld die orde in de chaos moet scheppen. De gesprekken over de financiële hulp en de voorwaarden hiervan, zijn nog steeds aan de gang en zullen naar verluidt nog wel even duren.