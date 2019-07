Na vier dagen wandelen heeft Hilversumse Luka (11) zijn Vierdaagsekruisje

HILVERSUM - Hij heeft hem: Hilversummer Luka Bonekamp heeft zijn Vierdaagsekruisje. De jonge wandelaar kwam vandaag fluitend over de Via Gladiola.

De prestatie van Luka is bijzonder: hij is met zijn 11 jaar één van de jongste deelnemers deze Nijmeegse Vierdaagse.

Samen met moeder Pamela wandelde hij de afgelopen vier dagen 30 kilometer per dag. Dat ging best vlekkeloos, alleen op de tweede dag was het soms even doorbijten. "Gisteren ging het al heel goed en vandaag was het helemaal goed te doen met al die mensen langs de kant", vertellen ze vanuit de auto onderweg naar huis.

Goed doel

Luka wandelde de Vierdaagse om geld op te halen voor gorilla's, zijn lievelingsdier. Dat is prima gelukt: hij kan een bedrag van 725 euro overmaken.

Of de jonge Hilversummer ook volgend jaar weer meedoet aan de Vierdaagse weet hij nog niet.