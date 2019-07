Gevangene zwaargewond na brand in gevangenis Westzaan

WESTZAAN - Bij een brand in de gevangenis in Westzaan is vanavond een gevangene zwaargewond geraakt.

De brand ontstond rond 18.00 uur. Over hoe de brand is ontstaan en waar het vuur precies woedde, is niets bekend.

Vanwege de brand en de zwaargewonde landde er een traumahelikopter voor hulp. Daarnaast stonden er twee ambulances en drie brandweerauto's voor de gevangenisdeuren.

De gewonde gevangene is onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht.