Valet parking-ellende op de luchthaven: "Als Schiphol het aankon, waren wij er niet"

SCHIPHOL - Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: de valet parking-bedrijfjes op Schiphol. Maar met de grote toename van dit soort bedrijven, neemt ook het aantal klachten toe. Beloftes om de auto's op beveiligde terreinen te parkeren worden niet nageleefd en de voertuigen lopen regelmatig schade op. Inwoners van Haarlemmermeer zijn de wildparkerende valetbedrijven zat.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De gemeente heeft klanten van deze valet parking-bedrijven gewaarschuwd om goed op te letten met wie ze in zee gaan. Zo adviseert burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer om eerst de reviews op internet te lezen en dat je moet nagaan of er wel contracten afgesloten kunnen worden waarin zwart op wit staat wie er voor de schade opdraait.

Vol vertrouwen geven klanten hun auto's af aan de valetbedrijfjes bij de kiss & ride voor de vertrekhal van Schiphol. Maar als de auto weer bij de klant ingeleverd wordt, gaat het vaak mis. Klanten worden regelmatig geconfronteerd met parkeer- of snelheidsboetes, schade of, zoals vandaag voor de camera van NH Nieuws plaatsvond, met 1000 extra kilometers op de teller.

Boetekleed

Bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp is zo'n locatie waar auto's in de buitenlucht worden geparkeerd, zonder dat de klanten daarvan afweten. Het terrein is niet openbaar en enkele auto's hebben daarom een wielklem. Baris Yigit van Top Valet Service trekt het boetekleed aan. "Het is bij ons foutgegaan omdat we teveel klanten kregen dan dat we aankonden, waardoor er bepaalde schades zijn ontstaan of heel veel boetes."

Yigit zegt dat zijn bedrijf de schades heeft hersteld en de boetes betaald, maar dat ze blijven kampen met ruimtegebrek en daarom de auto's parkeren op plekken waar dat niet mag. Yigit vindt dat Haarlemmermeer en Schiphol de problemen aan zichzelf te danken hebben. Schiphol kan de enorme vraag naar parkeerplaatsen niet aan. "Als Schiphol het aankon, dan waren wij er niet."

Rondjes

Bij voetbalclub RKSV Pancratius in Badhoevedorp weten ze alles van de valet-problemen. Daar moeten de leden regelmatig rondjes rijden omdat alle plekken door valet-bedrijfjes zijn ingenomen. De voetbalclub eist maatregelen van de gemeente. Voorzitter Harry den Arend wil dat Haarlemmermeer van het parkeerterrein een blauwe zone maakt. "Dan is er geen ruimte meer voor de langparkeerders."

Burgemeester Schuurmans zegt toe binnenkort met Den Arend om tafel te gaan om tot een oplossing te komen. Schuurmans: "Ik ga ook echt onderzoeken hoe we samen kunnen komen tot maatregelen en dat we ook echt kunnen handhaven. Maar vooral wil ik reizigers erop attent maken om goed te kijken waar hun auto's naartoe gaan."

Gewoon even een rondje maken

Dat advies komt ook uit onverwachte hoek. Ook Baris Yigit van Top Valet Service vindt dat klanten zelf eerst moeten onderzoeken waar hun auto komt te staan. "Gewoon even een rondje maken voor ze op vakantie gaan en dan pas een reservering maken." Het bedrijf parkeert de auto's op een duidelijk aangegeven eigen terrein op de Hoeksteen in De Hoek in Hoofddorp, naast de McDonalds. Een plek waar een wielklem- en wegsleepregeling geldt.